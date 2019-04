Spalletti, messaggio alla Roma: «Abbiamo colmato il gap»

Luciano Spalletti sfida il suo passato e pensa alla Champions: «Questa è una gara importante, abbiamo colmato il gap con squadre come Napoli e Roma».



Champions. «Trovarsi a sei giornate dalla fine a lottare contro una squadra di valore contro la Roma significa aver ridotto quel gap di differenza con le squadre come Napoli e Roma che negli ultimi anni hanno occupato in maniera stabile il podio del campionato».



Inter. «Per noi è un momento importantissimo e ci arriviamo con la corta tirata al punto giusto. Non è né moscia né tirata a rischio di spezzarsi. Di conseguenza, andiamo a pizzicarla volentieri perché quando lo facciamo emette un buon suono».



Barcellona e Tottenham. «Quando ti giochi le qualificazioni per il turno successivo il 90% delle cose deve essere a posto, come è successo al Napoli o alla Juventus che forse non ci sono arrivate nel momento giusto o qualche infortunato che poteva fare la differenza. Come del resto è successo a noi contro l'Eintracht perché a me non crea nessun imbarazzo essere uscito in quella gara per il momento e le difficoltà di quando li abbiamo affrontati. Purtroppo, poteva succedere».



Borja Valero e Brozovic. «Borja Valero ci sarà. Brozovic lo valuteremo oggi anche se diventa difficilissimo e troppo rischioso ma gli ultimi 2-3 allenamenti in maniera differenziata li ha fatti. Anche Joao Mario è in un momento giusto, non è da escludere che si possa pensare a lui basso, perché lo sa fare».

