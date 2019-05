Inter, Spalletti: «La stampa mi offende, dice che sono bollito, alla frutta e al capolinea»

«Sono tre mesi che si dicono le stesse cose. Ora arrivano a fare offese ben precise: bollito, alla frutta e al capolinea. Queste sono offese, poi io mi difendo e difendo l'Inter». Lo ha detto il tecnico dell'Interi, intervenuto a Sky dopo il successo con il Chievo. «Non sono nervoso, da otto anni all'Inter fanno la stessa cosa, io dico a tutti gli interisti di difendersi - ha proseguito -. Marotta cerca di fare il meglio per l'Inter, ma vedo disparità nei trattamenti. Si è cattivi, offensivi. Se una cosa viene ripetuta tutti i giorni per tre mesi,o c'è qualcuno che te la dice o c'è una volontà di venire a creare squilibri e qui è risuccesso, sono nove anni che succede così . Fa parte del ruolo dell'allenatore essere sempre giudicati, ma per me non c'è problema. Io rassegnato all'addio? La considero un'offesa».



OBIETTIVO VICINO

La vittoria nel posticipo ha permesso all'Inter di riprendersi il 3° posto in classifica:

Abbiamo giocato con maturità, testa lucida, solidità. C’è sempre il rischio di perdere l’equilibrio quando non si sblocca la partita, invece siamo rimasti ordinati e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare creando molte occasioni e riuscendo a mettere in sicurezza la partita

. Spalletti, però, già pensa alla penultima tappa del torneo:

Sarà una partita differente, ci saranno spazi più grandi per fare giocate in velocità perché il Napoli ci verrà addosso, sarà una partita più aperta. Oggi in questo recinto non siamo stati bravi a determinarci le giocate che fanno male quando le squadre si mettono così

Ultimo aggiornamento: 14 Maggio, 00:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Show di Spalletti in diretta tv. E soprattutto è pesante il suo attacco ai media.».