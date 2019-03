Spalletti: «Tratto Icardi come Totti? Io cerco solo il meglio per l'Inter»

Ultimo aggiornamento: 15:54

Inizia un ciclo importante di gare. Spal, Eintracht e Milan. «Dovrò cambiare qualcuno. Icardi? Nessuno meglio di Marotta può risolvere la situazione».Spal. «A Cagliari non abbiamo giocato bene, in Europa League abbiamo fatto il nostro dovere. Siamo pronti per affrontare questa difficile gara».San Siro. «Ormai siamo abituati, quando c'è bisogno di sostegno i tifosi sono sempre stati presenti. Vogliono avere una parte importante nel percorso dell’Inter e assumersi delle responsabilità. Domani lo stadio sarà pieno di 65mila numeri uno».Perisic e Keita. «Perisic sarà a disposizione, magari un po’ affaticato, ma ci sarà. Keita ha fatto bene gli ultimi allenamenti, potrà essere convocato».Squadra. «Abbiamo fatto rivedere solidità in fase difensiva. Potrei sostituire dei titolari con altri titolari. Qualcuno dovrò cambiarlo».Icardi. «In questa situazione io non sono stato molto aggiornato, ma chi meglio di Marotta può portare avanti questa situazione. Ci sono cose che vanno chiarite, per l’esperienza che ha tutelerà tutte le parti sicuramente, è giusto che chiediate a lui».Eintracht e Milan. «Mi aspetto che la squadra si adatti a ogni situazione. Abbiamo, come si è sempre detto un numero di calciatori che ci permette di poter scendere in campo come Inter e sarà così anche nelle prossime partite».Lautaro Martinez. «Diffidato? Quando si vanno a giocare partite così ravvicinate, la prima cosa che conta è il risultato più vicino, ma allo stesso tempo si fanno i ragionamenti e le valutazioni che ci vogliono per la settimana che si va ad affrontare., Quella raccomandazione a Lautaro è stata fatta subito dopo l’ammonizione precedente, non ora. Come detto, dovrebbe evitare di togliersi la maglia...».Icardi come Totti. «Io non tratto. Io esibisco la mia professionalità per il ruolo che ha. Ce ne sono di ben stabiliti in società e ti fanno avere delle possibilità in base al ruolo e le possibilità che hai, cercando di fare il meglio dell’Inter. E poi chi dice questo? Non partirà mica dal suo profilo Facebook...».Nainggolan. «Questo lo valuteremo strada facendo, anche se lui ci aveva un po’ abituato a dei recuperi sensazionali. Penso sia abbastanza difficile vederlo nel derby».