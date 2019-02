Inter, Spalletti: «Icardi assenza importante ma i problemi non si risolvono via chat»

Luciano Spalletti non si fida del Rapid Vienna: «Non siamo ancora qualificati». Su Icardi: «Assenza importante».

Atteggiamento. «Non quello del secondo tempo della gara di andata. Loro hanno dimostrato nel secondo tempo di avere qualità. Probabilmente all'inizio avevano qualche timore in più. Quando abbiamo incanalato la partita verso la nostra direzione, loro hanno giocato più liberi facendo vedere che hanno qualità. Il risultato dice che non devono portare tattiche o ragionamenti in gara, devono fare la partita e questo ci mette nelle condizioni di stare attenti. Come dicevo all'andata, sono usciti vittoriosi dalla trasferta di Mosca contro lo Spartak e io so cosa vuole dire. So che se non hai personalità e qualità su quei campi non vinci. Dobbiamo ancora qualificarci».

Icardi e Lautaro Martinez. «Ho detto che per me sono molto simili. Sono due punte centrali, ma come tutti i calciatori forti possono coesistere. A quel livello si mette a posto tutto da soli, non c'è bisogno di sistemare molto le cose. Uno è più bravo in area, l'altro è disinvolto anche a venire fuori. Non c'è bisogno di mettere tutti i puntini. Mauro è per noi un'assenza pesante».

Icardi. «C'è un esame oggi e in base al risultato si farà un programma di lavoro. Verrà messo a puntino questo programma con il dottor Volpi. Bisogna mettere a fuoco che queste situazioni qua non si risolvono con le chat, con i video e con i like, ma stando insieme, parlando e con contatti reali. In questi casi, se ci si ricorda come si faceva una volta, si va nelle direzione giusta, anche se il mondo è più tecnologico.»



