Inter, Spalletti: «Champions? Siamo allo stesso punto di prima. Non parlo di Icardi»

Non rispondo perché si parla sempre di lui. Oggi era il giorno di Icardi? No, era il giorno dell'Inter. Come tutte le altre volte. Ci sono anche gli altri. Deve fare bene, venire incontro e palleggiare come oggi e di più. Deve correre per la squadra come fanno tutti gli attaccanti completi». Il punto guadagnato, intanto, per l'allenatore nerazzurro non fa la differenza nella corsa Champions: «Siamo allo stesso punto di prima, bisogna andare a fare risultati e prestazioni e soffrire tutti insieme. Che voto do alla partita? Il massimo, ottima prestazione». Assolve anche Perisic non brillante: «È partito male, poi piano piano ha acceso il motore e ha fatto quello che doveva». Vincere a Frosinone sarà fondamentale ma l'Inter non potrà contare su Brozovic, uscito per infortunio nel primo tempo. «Ha male al muscolo, per la prossima non c'è» conferma Spalletti. Rientreranno, però, probabilmente De Vrij e Lautaro Martinez.



GASPERINI SODDISFATTO

Il pari fa felice soprattutto l'Atalanta. «Abbiamo fatto una prestazione di sostanza e personalità - dice Gasperini - non era facile. Possiamo arrivare in Europa League, poi se saremo capaci di arrivare anche oltre lo vedremo di settimana in settimana. Ci serve qualche altra domenica per crederci davvero. Io in una big? I dirigenti pensano al futuro ma noi allenatori pensiamo solo al presente»

