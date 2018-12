Spalletti guarda avanti: c'è Borja Valero al posto di Nainggolan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sospensione di Radja Nainggolan potrebbe avere, per il centrocampista, conseguenze molto serie. Luciano Spalletti rischia di perdere il giocatore da lui fortemente voluto in estate in caso di offerte dall’estero (magari dalla Cina), sacrificando addirittura un talento come Zaniolo, che ora a Trigoria si stanno coccolando. Ma al di là di quanto combinato dal belga e dalla decisione dell’Inter, il tecnico di Certaldo pretende concentrazione da parte della squadra e già mercoledì a San Siro contro il Napoli vuole uscire da questa minicrisi che attanaglia i nerazzurri, terzi ma a -16 dalla Juventus e a -8 dai partenopei. Icardi deve essere la certezza per il presente e per il futuro. Il suo contratto va rinnovato al più presto e la palla ora è nelle mani di Beppe Marotta, amministratore delegato per la parte sportiva. Tornando al campo, invece, c’è da sostituire Nainggolan: Spalletti, che spera di riaverlo con l’Empoli ma accetterà qualsiasi decisione a proposito del club di corso Vittorio Emanuele, potrebbe puntare su Borja Valero. Al momento, lo spagnolo è in vantaggio su Joao Mario. In difesa non recupererà Miranda: confermati Skriniar e de Vrij. A sinistra, invece, torna Asamoah dalla squalifica e a centrocampo dovrebbe rivedersi Vecino.