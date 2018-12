Spalletti esorta l'Inter: «Accorciamo la classifica, dipende da noi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juventus e Psv. In pochi giorni l’Inter si gioca due partite fondamentali: «Noi siamo forti, questa è una mia certezza».Gara. «La squadra arriva bene a questa partita, dalle nostre analisi post partita siamo in condizione fisica e mentale giusta. Questa diventa poi una partita difficile perché loro possono giocarla avendo quel margine di differenza senza tensioni mentre noi dovremo provare a colmare questa distanza in classifica».Atteggiamento. «Noi ci presenteremo comunque per vincere contro ogni squadra. Mi porto però dietro più certezze, la squadra cresce e diventa sempre più completa come atteggiamento in partita. Ultimamente abbiamo fatto delle buone gare, manca ancora un po' di attenzione in qualche momento particolare della partita ma siamo un'ottima squadra sia per livello dei calciatori che per il modo di giocare in campo».Juventus. «La Juventus non sempre ha vinto andando a dominare la partita, è una squadra che in alcuni momenti sa sfruttare l'episodio, forte nella mentalità, hanno in tutti i reparti un leader che può determinare la giocata decisiva. Dobbiamo giocarla con grande coraggio e determinazione, convinti».Juve e Psv. «Non sono momenti da mettere insieme. Si gioca molto in tutta la stagione. Dobbiamo fare strada passo dopo passo. Dobbiamo essere convinti che chi ci sta davanti non sia così forte e bravo da indurci a non fare il nostro percorso».Possibilità di vincere. «In classifica c’è una distanza importante. È difficile prenderli, questa è la brutta notizia. Quella bella è che il primo passo per poter accorciare dipende da noi».