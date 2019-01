Spalletti difende Icardi: «Stagione in linea con il suo valore»

Ultimo aggiornamento: 12:49

Luciano Spalletti difende Icardi alla vigilia della trasferta contro il Torino. «Sta disputando una stagione in linea al suo valore», le parole del tecnico nerazzurro.Icardi. «Gli si chiede di mettere qualcosa di più per essere più forte e completo. Lui dà la disponibilità per portare queste cose nel suo bagaglio, poi a volte ci riesce e altre no. Ma quel che sta facendo è perfettamente in sintonia con le sue qualità e il suo valore. Come si è detto ci sono cose che ti riescono meglio e dei momenti in cui va tutto per il verso».Inter. «Il periodo del mercato non mi dà mai niente, mi toglie sempre qualcosa. Mette altre attenzioni».LionRock. «Mi fa piacere ci siano prospettive importanti e che la società voglia sempre cercare di organizzare una squadra più forte perché se lo merita la storia, il tifoso in generale».Atteggiamento. «Io non mi aspetto di più solo da alcuni giocatori, io ragiono sempre di squadra. Il fatto che si vogliano creare delle dipendenze è un gioco che va accettato, ma dentro non funziona. Non si dipende da un calciatore solo per fare risultato o arrivare in Champions. Poi, è chiaro che è tutto in base a delle potenzialità che può mettere in campo».Torino. «Hanno uno sviluppo di gioco che spesso passa da duelli fisici fatti di forza. Dobbiamo metterci qualcosa di più perché non è la nostra caratteristica, ma poi bisogna essere pronti a contrastare dentro le gare».Mazzarri. «Walter è molto simile a me come costruzione professionale perché è partito da niente ed ha allenato in giro per il mondo».Perisic. «Lui è un giocatore che tutti vogliono avere in squadra, ma poi devono esserci numeri che supportano quel ragionamento. Il calciatore sa qual è la sua professione perché qualche anno lo ha passato. Quindi ci si aspetta da lui che continui a farlo quel che deve fare».Politano. «Ha avuto un affaticamento martedì, per cui abbiamo cercato di non stimolare quel muscolo. Dobbiamo valutarlo anche oggi. Siamo fiduciosi che sia a disposizione. Poi ci saranno da fare delle valutazioni anche sui 90’».Godin. «Ha firmato? Vogliamo caricarci anche il prossimo mercato, mi sembra fantasia. Questo ragionamento non è corretto farlo perché io ho a che fare con altri calciatori. Siamo sotto osservazione quando siamo in conferenza stampa. Mi sentono e vi sentono».