Spalletti ironico su Totti: «Mi dispiace che la sua fiction non abbia avuto successo, alcune scene potevo fornirle anch'io»

Giovedì 8 Luglio 2021, 16:13

C'eravamo tanto amati, un tempo forse, sicuramente non ora. La storia d'amore, finita male, tra Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli, e Francesco Totti, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, continua a portare i suoi strascichi. Dopo la messa in onda di "Speravo de morì prima", la fiction basata sull'autobriografia dell'ex capitano della Roma, che ripercorre soprattutto il suo passato con il mister toscano fa ancora parlare.

Durante la conferenza stampa di presentazione del tecnico, a domanda diretta su Totti, Spalletti ha risposto così: «Sono contento di avergli dato la possibilità di fare una fiction. Ma posso assicurarvi che c'erano contenuti anche su di lui. Mi spiace che non abbia avuto successo. Un paio di scene per fare il pieno ce le avevo. Ora l'importante è allenare il Napoli e di parlare di Napoli. Poi spazio alle cose meno importanti». Ennesima stoccata, quindi, dopo il gancio dell'ex numero dieci giallorosso.