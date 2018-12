Inter, Spalletti sfida il suo passato: «Totti? Avrei precisazioni da fare»

Se lo trovo lo saluto volentieri. Purtroppo non ho avuto tempo di leggere il libro. Ho letto le cose che riportate soprattutto voi giornalisti, secondo me ci sono delle precisazioni da fare ma si faranno con calma. Ho vissuto sette anni lì a Rina, ci sono moltissimi amici che magari non verranno allo stadio a festeggiarmi, però rimangono buonissimi rapporti con tantissime persone».

L'Inter deve dimenticare la sconfitta di Wembley contro il Tottenham e deve ripartire all'Olimpico contro la Roma, il passato di Luciano Spalletti.Totti. «Roma. «Con che stato d'animo mi presento? Con uno di quelli che mi piacciono perché faccio questo lavoro da molti anni, mi piace. Tornare in una città dove ho vissuto per anni e ho legami bellissimi mi fa piacere. Andiamo a giocare la partita con tranquillità. Nella mia gestione, anche sbagliando, ho sempre tentato di fare il bene della Roma».Dichiarazioni di Perisic. «Sono normali. Io mi fido dei giocatori quando ci parlo, ma in questo caso non devo nemmeno farlo. Ha detto cose normali. Per il rapporto che ho con lui e per il suo modo di stare con noi, secondo me è contento di far parte di questo gruppo e di questo club, della partecipazione emotiva che c'è dietro questa squadra».Parole del padre di Lautaro Martinez. «Quando ci sono dichiarazioni, se sono vere, si prendono in esame e si parla. Io della famiglia di Lautaro conosco solo il giocatore. Quello che è importante è che lui si renda conto che suo papà tentando di attaccare me, in realtà attacca l'Inter e crea problemi a Lautaro stesso perché finisce per danneggiare la sua immagine e il suo rapporto coi compagni di squadra. Per diventare forte devi gestire te stesso, ma anche chi ti sta intorno. I grandi club a livello europeo spesso stanno attenti a non avere situazioni imbarazzanti come queste da gestire. Il ragazzo non ha bisogno della difesa di nessuno perché è un uomo, non un bambino. Comunque, è tutto a posto».Nainggolan. «Ha avuto un infortunio durante il ritiro e quando si hanno in quei momenti si creano delle complicazioni nel lavoro da fare. Ha avuto un paio di fastidi che possono assomigliare a ricadute o problemi avuti in base alla gestione di quello precedente. Può succedere, bisogna casomai trattarla con più tranquillità e prendere tempistiche più comode per poter rimettere a posto i problemini che ha. Il calciatore come potenzialità e testa è lo stesso. Radja è dispiaciuto perché sa che non ha dato il suo contributo e vorrebbe metterlo a disposizione dei compagni».Tottenham. «Per quel che mi riguarda la squadra ha fatto un’ottima prestazione. Abbiamo preso gol quando stavamo esprimendo il blocco di squadra migliore, creando opportunità importanti. La squadra ha giocato forse una partita migliore al ritorno che non all’andata con gli Spurs».Divario Roma. «Leggo che provate a metterci pressione, ma noi ce le mettiamo da soli. Vogliamo andare ancora più in là. Siamo ancora dentro la possibilità di qualificarci in Champions in un girone tra i più duri e poi per ora abbiamo una classifica abbastanza importante in campionato. Non vogliamo accontentarci».Partita. «La Roma ha tante assenze? Ha una rosa importantissima sotto l’aspetto qualitativo e numerico. La partita è difficilissima proprio perché loro ora non sono dentro una classifica che gli dà merito per il calcio che stanno giocando, per il loro passato e blasone. Sono arrivato che avevamo preso trenta punti dalla Roma. È arrivata sempre seconda o terza, ha fatto una semifinale di Champions. È segno che abbiamo fatto un lavoro straordinario».Rendimento. «Se temo che possa succedere come l’anno scorso? Stiamo facendo quel che dovevamo fare, siamo dentro il più roseo percorso immaginabile. Se anche lei ci vuol creare delle attenzioni noi siamo pronti a prenderle e drizzare ancor di più le antenne. Cercheremo di anticipare quei rischi che si prendono giocando a calcio».