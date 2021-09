Spalletti: «Napoli-Juve? Mi aspetto una sfida gustosa. Anguissa titolare. Il rientro dei nazionali falsa la giornata di campionato»

Venerdì 10 Settembre 2021, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 15:41

NAPOLI – Il sapore di Napoli-Juventus è intenso a prescindere. Per Luciano Spalletti è la prima volta: «Chi sogna calcio fin da bambino, non può che immaginare la rivalità di certe sfide». Ma c’è un retrogusto comunque amaro. La situazione del rientro dei nazionali è un vero e proprio caos. I problemi riguardano sia il Napoli che la Juventus: «Ci sono comunque tutti i presupposti per offrire spettacolo ai nostri tifosi, mi aspetto una partita gustosa. Sarà, comunque, una giornata di campionato condizionata. Alcune squadre sono penalizzate».

APPROFONDIMENTI SERIE A Napoli-Juventus, le probabili formazioni NAPOLI-JUVE Allegri: «Allo Stadium non potevano mica applaudirci» SERIE A Genoa-Napoli, le foto del match di Marassi

Osimhen ed Elmas disputeranno un solo allenamento prima della partita, Ospina arriverà direttamente domani: «Ad alcuni darò direttamente la buonanotte in albergo. Ha ragione il presidente De Laurentiis, andrebbero prese decisioni diverse per gestire il calendario». Il Napoli è anche in attesa del lasciapassare Uefa in vista della sfida di giovedì contro il Leicester: «Mi auguro che non ci siano intoppi burocratici. La situazione va risolta in maniera generale».

La partita

Nessun vantaggio - Spalletti evita l’etichetta di un Napoli favorito: «Non voglio dare vantaggi psicologici. Non esiste l’obbligo di vincere a tutti i costi. Affronteremo una Juve arrabbiata e dovremmo essere pronti a cambiare pelle nel corso della partita». Allegri ha parlato di sfida scudetto: «E’ un pensiero che corrisponde al vero».

Il modulo - Il Napoli cambierà pelle. Spalletti dovrebbe tornare al 4-2-3-1: «E’ un modulo che questa squadra conosce abbastanza bene. Lo ha fatto anche nello scorso campionato. Cambierà un solo nome sostanzialmente». Chiaro il riferimento ad Anguissa: «Franck ha dimostrato di essere subito un giocatore di alto livello. E’ un centrocampista che ci mancava, è stato bravo Giuntoli a trovarlo. Domani è pronto. Giocherà titolare. Non avremo Lobotka e Demme, dobbiamo verificare Zielinski». Elmas potrebbe giocare alle spalle di Osimhen. L’alternativa è Ounas. Insigne e Politano agiranno sugli esterni. Scelte obbligate in difesa: Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Manolas e Koulibaly coppia centrale.