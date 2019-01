Spalletti carica l'Inter: «Possiamo voltare pagina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luciano Spalletti sogna la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Prima, però, c’è da eliminare la Lazio. «Possiamo voltare pagina, è una gara importante».Inter. «Questa è una partita particolarmente importante. Una gara difficile, però sappiamo le difficoltà e quali sono le soluzioni per riuscire a superare gli ostacoli».Voltare pagina. «Questa più essere la gara giusta. Vincere ti darebbe tantissimo, perché significa restare in una competizione e giocarti una semifinale. Ci sono tutti gli ingredienti per stimolarti al massimo».Gara. «Nelle ultime partite probabilmente non ci siamo riusciti e di conseguenza noi non è che guardiamo la forza dell’avversario. C sono delle beghe che ci limitano, ma dobbiamo mettercela tutta».Lazio. «A Roma siamo riusciti a fare gol, a creare delle situazioni. Ci vuole un po’ tutto. Quando diciamo che bisogna riempire la partita delle qualità che abbiamo detto adesso bisogna poi portare tutto a compimento ogni volta che giochiamo. Se riusciremo a rimetterci tutti questi contenuti è chiaro che è possibile».Cedric. «Si allena con noi da poco tempo, ma ha fatto vedere di essere pronto dal punto di vista fisico e della conoscenza del ruolo: verranno fatte delle valutazioni, ma lui è a disposizione».Giocatori. «Qualcuno ha chiesto di andare via? Io sono a contatto coi giocatori e quindi sono quello che ne sa di più. Ma queste sono cose che fanno parte del nostro gruppo e come lei sa bene io non le vado a raccontare fuori le cose che accadono dentro gli spogliatoi e dentro il campo. Su alcuni giocatori si è un po’ esagerato. Solo uno: Perisic. Di Vecino non è assolutamente vero».Perisic. «Perisic ha avuto la personalità di dire una cosa che gli sembrava giusta in quel momento, probabilmente è stato tratto un po’ in inganno. A lui è venuta questa difficoltà nello scegliere perché gli è stata messa a disposizione una cosa altrettanto importante che lo ha costretto alla tentazione e ci sono cose che possono succedere. Ma già oggi era molto diverso da ieri».