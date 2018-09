Spalletti avvisa l'Inter: «La Samp è come il Tottenham, vincere sarà importantissimo»

Ultimo aggiornamento: 15:40

L’Inter non può sbagliare. La vittoria in Champions non può restare isolata: «Affrontare la Sampdoria adesso è come affrontare il Tottenham», ha avvisato Luciano Spalletti.«La partita vinta martedì ha dentro un bonus che può moltiplicarsi se riuscissimo a vincere domani. Abbinare questa doppia vittoria varrebbe più di due vittorie consecutive».«Vrsaljko deve fare un periodo di allenamento differenziato per mettere a posto il suo problema. Gli altri sono a disposizione. D’Ambrosio ha dietro un pacchetto di minutaggio che ci può rassicurare sull'impiego per 90’. Lautaro Martinez ha bisogno di un reinserimento più corretto».«Due punte? Abbiamo giocato a Reggio Emilia, con Icardi e Lautaro. Può capitare di nuovo, dopo Lautaro si è infortunato e non si è potuto avere a disposizione, anche se con Keita si può riproporre».«Affrontarla in questo momento è come affrontare il Tottenham in Champions. È forte e ha un allenatore moderno che sa come portare avanti la sua visione del calcio, con uno staff di primo livello e un modo di svolgere la propria professione basata sui particolari, sulla costruzione del gioco sulle reazioni degli avversari, andando a scavare lo spazio per giocarci dentro».«In Champions ho visto carattere, personalità, spirito perché c’era il rischio di andare a ritrovare quelle discontinuità che abbiamo avuto in precedenza quando siamo andati sotto. Invece siamo rimasti in equilibrio, abbiamo giocato con personalità, alla pari».«Io ho un ruolo importante e quindi responsabilità importanti rispetto allo spirito che ha la squadra nell’allenarsi. Se pensiamo a certe partite non siamo soddisfatti, ma se penso a come abbiamo lavorato trovo sempre il conforto della professionalità e della serietà. Sono quelle le cose importanti da fare sempre».«Mauro dà tutto ed è chiaro che lui deve fare movimenti che danno benefici alla squadra e la squadra deve considerare le sue qualità riuscendo a metterlo in condizioni di esprimersi al meglio. Io la penso così: per realizzare un giocatore top bastano pochi secondi di grande talento».«Ha detto che sono stato insieme alla società a spingere di più per farlo smettere? Leggerò il libro quando uscirà e poi casomai farò due discorsi. Adesso non rispondo a nessuno, ho una partita davanti che è più importante di qualsiasi cosa».«Vorrei che in ogni gara uscisse una consapevolezza delle proprie capacità».