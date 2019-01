Spalletti, quanti pensieri: ritrova Asamoah, ma non Keita. Perisic verso la panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio, valida per i quarti di finale, sono tanti i pensieri nella testa di Luciano Spalletti. La sconfitta in casa del Torino ha fatto scattare alcuni campanelli d’allarme in corso Vittorio Emanuele. Non tanto per il risultato, ma per l’atteggiamento dell’Inter in campo. Una squadra apparsa intimorita e poco determinata. Così facendo rischia di compromettere la rincorsa Champions, obiettivo vitale per la società. Ne va anche del futuro dello stesso allenatore, accerchiato dalle solite ombre di Antonio Conte e Diego Pablo Simeone (con la new entry Massimiliano Allegri, visti gli ottimi rapporti con Beppe Marotta). Il banco di prova per i nerazzurri sarà così la sfida contro la Lazio, da vincere per centrare le semifinali di Coppa. Per la gara con i biancocelesti Spalletti ritroverà Asamoah. Il ghanese, assente nel match col Torino per dare una chance a Dalbert, ritornerà titolare. Il tecnico di Certaldo dovrà anche valutare la possibilità di affidarsi a Perisic (che al momento, però, non dovrebbe giocare): il croato vuole andare via, ma difficilmente riuscirà a lasciare Milano, come ha fatto sapere Marotta dopo il summit di mercato notturno di ieri. Prudenza, invece, per Keita. Spalletti non vuole rischiare il senegalese, che forse riuscirà ad andare in panchina nel match di domenica contro il Bologna. L’esterno salterà così la sfida contro la sua ex squadra.