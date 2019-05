© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli emiliani hanno messo 10 punti tra sé e il terzultimo posto a 3 partite dalla fine e definitivamente staccato il biglietto per giocare in Serie A anche nella prossima stagione, mentre il Napoli, 2-1 sul Cagliari nel posticipo di domenica sera, è matematicamente secondo dietro l'inarrivabile Juventus.Finale di campionato da urlo per la SPAL, che dopo aver battuto la Roma 2-1 il 16 marzo scorso non si è più fermata, viaggiando poi a ritmi quasi da Juventus: sei vittorie, un pareggio ed una sconfitta nelle successive 8 gare giocate con altre vittime eccellenti quali la Lazio e la stessa Juventus: 22 i punti fatti in casa, 20 quelli in trasferta, a conferma del fatto che i ferraresi hanno un'intelaiatura solida ed un'idea di gioco precisa. Napoli reduce da 2 vittorie consecutive in trasferta.Formazioni non ancora disponibiliSpal:Napoli