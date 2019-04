Lazio, le pagelle: Milinkovic ingabbiato, Immobile sbaglia tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Para d’istinto su Floccari, si ripete due volte su due missili di Fares sul suo palo. Perfetto anche nelle uscite in volo. Superman.Doveva servire per avere maggiore spinta, non esca mai e nel finale anzi combina guai: in ritardo su Cionek ed è rigore. Deleterio.Imposta dalle retrovie, è fondamentale negli anticipi in area. Si prende i rischi, ma lui sì che non fa mai venire i brividi. Superbo.Chiude bene su Lazzari, provvidenziale sul contropiede di Floccari. Quando non c’arriva, spazza. Ci prova di nuovo di testa. Attento.Da ultimo uomo passa la palla a Fares e viene graziato da Lazzari. Nel secondo tempo spara alle stelle tutto solo l’1 a 0. Involuto.E’ costantemente raddoppiato, ma nella ripresa fa due-tre giochi di prestigio. Compreso un assist di testa per Marusic al bacio. Imbrigliato.Blocca tutto nonostante un bendaggio alla coscia vistoso. Fa un lancio meraviglioso per Immobile, poi prova a entrare in porta con tutto il pallone. Rambo.I suoi tiri sbattono sulla Spal, non riesce a inventare troppo perché è lento. Non ispira nessuno nemmeno su calcio piazzato. Appannato.Già dall’inizio sbaglia gli appoggi, anche se fa indietro e avanti e solo dalla sua fascia arrivano apparenti pericoli. Affannato.Non sta bene e si vede. Dalla distanza fa un tiro telefonato a Viviano, non fa mai un’accelerata né ha un guizzo. Acciaccato.Si divora un altro gol a tu per tu con Viviano. Stoppa male, non fa sponde e arriva in ritardo su ogni pallone. Addormentato.Entra e lotta, ci mette tutta la grinta e persino la tecnica. Pure lui non è al meglio, ma ci mette un altro piglio. Pantera.Viene buttato nella mischia. Sbaglia il rinvio e sul rimpallo la palla schizza in area. Poi fa solo falli inutili. Spaesato.Stavolta la strategia non è quella giusta. Doveva rinfrescare di più la squadra, reduce da una dispendiosa impresa. Invece insiste e non ritrova la sua Lazio. Aspetta troppo pure per fare il primo cambio. Testardo.Fiscale sul primo cartellino a Milinkovic, gli risparmia il secondo. Cambia due volte la decisione sul rigore della Spal. Pauroso.