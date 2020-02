© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lazio irrompe di prepotenza anche nella vigilia di Maurizio Sarri, troppo navigato per trascurare i segnali dei biancocelesti: l’ultimo, il sorpasso ai danni dell’Inter in seconda posizione, addirittura perentorio. «Lazio favorita per lo Scudetto? E’ un’ ipotesi che può essere importante sulla carta, ma poi bisogna considerare i verdetti del campo. Non avere le coppe e disputare qualche partita in meno può essere sicuramente un vantaggio, ma più di tutto conta la condizione con cui si arriva a giocare le singole partite». Frasi volutamente di circostanza, per evitare di entrare nel merito di una questione che potrebbe distrarre - e molto - dalla Spal. La Juve è sull’orlo del primo mese dentro/fuori della stagione: la Spal un trampolino di lancio verso il Lione in Champions, l’Inter in campionato e ancora il Milan in Coppa Italia. E sapere che a -3 c’è una Lazio inarrestabile non può che aumentare la pressione. Bianconeri a Ferrara senza Pjanic, Higuain e Khedira ma con CR7 pronto a festeggiare la sua partita numero 1000 tra i professionisti, in appena 18 stagioni. Nessuno ha fatto meglio, e anche la sua media gol è difficilmente avvicinabile: 724 reti in 999 presenze. Il Paolo Mazza è andato esaurito in appena 24 ore per la prima volta di CR7 da quelle parti, Sarri è pronto a rispolverare Dybala falso nueve, mentre in difesa mancherà lo squalificato Bonucci e Chiellini scalpita. «Noi pensiamo alla Spal e stop. Non sto stravolgendo la mia filosofia, ma ci vuole rispetto per il talento: altrimenti sarei un integralista». Di Biagio non può sbagliare: «A noi serve la partita perfetta, è una sfida proibitiva sulla carta ma le sorprese capitano». La Juventus ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2019/2020 con una perdita di 50,3 milioni di euro rispetto all’utile di 7,5 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente.