Spal-Inter, le probabili formazioni: dentro Ranocchia e Biraghi

Ottenuto il secondo posto con la vittoria sul Torino, l' Inter di Conte può approfittare di un turno apparentemente agevole contro una Spal quasi rassegnata alla retrocessione. Possibili cambi nella formazione nerazzurra con un turno di riposo per De Vrij e Ranocchia pronto a scendere in campo al suo posto e al fianco di Skriniar e Bastoni. Candreva torna titolare sulla fascia destra, così come Biraghi sulla sinistra.(4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku.