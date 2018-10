Spal-Inter, le pagelle: Antenucci la combina grossa, Icardi è il simbolo dei nerazzurri

Ultimo aggiornamento: 22:38

GOMIS 6Sfortunato sul gol di Icardi, bravissimo quando si ritrova Keita davanti a lui.CIONEK 6.5Una gara strana la sua. Male su Keita, ma sul finire del primo tempo salva sulla line togliendo la palla dai piedi di Icardi.DJOUROU 5.5Si fa sorprendere da Icardi in occasione del vantaggio dell’Inter.FELIPE 5.5Si procura il calcio di rigore, ma arranca.LAZZARI 6.5Le insidie della Spal arrivano tutti dai suoi cross.MISSIROLI 6.5Non molla un centimetro a Vecino.SCHIATTARELLA 6Corre, combatte e prova a impostare.VALOTI 5.5Ci prova con un tiro a giro che Handanovic devia in angolo, ma soffre molto.FARES 6Vrsaljko gli scappa via spesso. Poi, fa l’assist a Paloschi.PETAGNA 5Nella ripresa calcia alle stelle sugli sviluppi di un angolo.ANTENUCCI 4.5Tira un bruttissimo rigore.PALOSCHI 6.5Entra e 6’ dopo segna. Più di così.SEMPLICI 5.5La sua Spal lotta tanto, ma manca l’esperienza per ribaltare gare così.HANDANOVIC 7Reattivo sul colpo di testa di Petagna. Si ripete su Felipe e su una conclusione di Valoti.VRSALJKO 6.5Assist a Icardi per il vantaggio dell’Inter.SKRINIAR 6.5Duella con Antenucci e Petagna e copre gli errori di Miranda.MIRANDA 5Spesso in ritardo. Suo il fallo da rigore su Felipe e sbaglia sul pari di Paloschi.ASAMOAH 6Mette in campo la solita esperienza e deve stare attento a Lazzari.VECINO 6Deve rincorrere gli avversari. Si propone in fase offensiva.BORJA VALERO 5.5Benissimo nel primo tempo, si perde nella ripresa.KEITA 5Ne combina una grossa quando tarda a dare la palla a Icardi due contro uno davanti a Gomis.NAINGGOLAN 5.5Stavolta il belga non è brillante.PERISIC 6È ancora un giocatore in difficoltà. Però, nel finale si accende con l’assist a Icardi per l’1-2.ICARDI 7.5È la sua vittoria. Prima doppietta stagionale.POLITANO 6Decisamente meglio di Keita.SPALLETTI 7Sei vittorie di fila. Non vuole più fermarsi.