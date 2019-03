Vicari stende il Frosinone e fa volare la Spal

Un gol di Vicari manda in Paradiso la Spal e fa sprofondare il Frosinone, ormai con più di un piede in Serie B, restituendo la 'cortesià dell'andata. In Emilia avevano trionfato i ciociari, oggi la squadra di Semplici è stata spietata e si è presa i 3 punti grazie a Vicari, che di testa ha fulminato Sportiello dopo soli 13' di gioco: angolo dello sloveno Kurtic dalla destra e incornata vincente del difensore, eroe per caso - ma nemmeno tanto - sul terreno del Benito Stirpe. Da quel momento, il Frosinone si è trovato a inseguire gli avversari, trovandosi costretto ad assorbire in fretta i postumi della doccia gelata. I minuti da giocare erano tantissimi, ma sono trascorsi forse troppo velocemente per i gialloblu che al 36' hanno gridato al gol, dopo che una bellissima conclusione del nuovo entrato Sammarco si è andata a stampare sul palo dopo avere superato il portiere Viviano. Troppo poco per poter sperare in una rimonta. Il Frosinone ha premuto il piede sull'acceleratore, ma non è stato bravo a chiudere le azioni e a creare i presupposti per il gol. Il rischio più grosso per gli estensi al 9' della ripresa, quando un retropassaggio di Cionek ha creato non pochi grattacapi al proprio portiere Viviano, che non è riuscito a evitare l'angolo. Nel finale Marco Baroni si è giocato il tutto per tutto, mandando in campo tutti gli attaccanti a disposizione, ma ma la Spal non ha corso particolari rischi e anzi ha provato pure a chiudere un match che ha il sapore della salvezza. Per il Frosinone, che in casa non riesce a vincere, invece, questo tracollo ha tutta l'aria dell'addio al massimo campionato che non ha dimostrato di meritare.

