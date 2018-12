Spal-Empoli 1-0 La Diretta Kurtic sblocca la partita

Ultimo aggiornamento: 15:06

La sfida tra Spal ed Empoli apre il programma della 14esima giornata di Serie A. I padroni di casa, 13 punti in graduatoria fin qui, vengono dalla sconfitta sul campo della Juventus nello scorso turno di campionato, mentre gli ospiti, un punto sotto gli emiliani, sono reduci dalla bella vittoria interna per 3-2 conquistata in rimonta ai danni dell'Atalanta che ha consentito loro di abbandonare momentaneamente la terzultima posizione di classifica.(3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna All. Semplici.(3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Bennacer, Traore, Krunic, Pasqual; Caputo, La Gumina. All. Iachini