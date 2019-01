Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Paolo Mazza di Ferrara va di scena uno scontro diretto per la lotta salvezza. La Spal di Leonardo Semplici ha chiuso il 2018 con il k.o. per 2-1 a San Siro contro il Milan. I biancoazzurri sono a secco di vittorie da 10 turni, in cui hanno collezionato 5 pareggi e altrettante sconfitte. In casa dei ferraresi arriva il Bologna di Filippo Inzaghi. I rossoblù, terzultimi, sono quantomai desiderosi di punti per smuovere la classifica.Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.Skorupski; Dijks, Danilo, Helander, Calabresi; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini.