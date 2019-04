La Spal batte l'Empoli e vede la salvezza

La Spal fa festa a Empoli, batte i toscani e si mette in tasca un bel pezzo di salvezza. Buio pesto per la squadra di Andreazzoli che doveva vincere per sperare in qualcosa di almeno positivo. E invece la Spal ha a tratti ha dominato e dagli altri campi non sono arrivati risultati che fanno sperare. Per i ferraresi un'altra vittoria pesante dopo quella con la Juve. Paradossalmente ancora più pesante visto che questi quattro gol affondano gli azzurri, anche mentalmente. E pensare che l'Empoli era passato in vantaggio con Caputo dopo 22', mettendo la partita sul binario giusto. Prima c'era stato l'infortunio di Maietta a complicare ulteriormente le cose per i toscani. Al 22', da un calcio d'angolo dalla sinistra di Bennacer, un colpo di testa a centro area di Krunic ha messo nelle condizioni Caputo di colpire sul secondo palo. Dopo un fallo di mano di Cionek in area, su cui l'Empoli ha molto protestato, arriva al 37' il penalty per la Spal. Floccari viene atterrato in area da Nikolaou: Rocchi concede la massima punizione dopo aver consultato la Var.



È Petagna a insaccare dagli 11 metri. I ferraresi insistono, mentre l'Empoli, dopo aver fallito un paio di occasioni con Krunic, crolla. Al 44' un traversone di Lazzari dalla destra trova la testa in tuffo di Floccari che insacca in rete. La Spal ha ribaltato il risultato al termine di un primo tempo divertente e ben giocato. Nella ripresa Andreazzoli toglie Dell'Orco e inserisce Mchedlidze. Si passa al 4-3-1-2 e la conseguenza è il pareggio empolese al 2' con Traorè che batte a rete da fuori area dopo una sponda proprio di Mchedlidze. Al 15' Floccari recupera palla al limite dell'area di rigore e serve al centro Petagna, l'attaccante si gira e calcia un destro potente battendo Dragowski all'angolo di sinistra. Un gol che taglia le gambe all'Empoli che da lì in poi va in difficoltà fisica e mentale non riuscendo più a mettere in difficoltà la difesa della Spal. Ma non è finita qui: Semplici inserisce Antenucci, e l'esperto bomber segna il poker che chiude la partita. Petagna, dopo una discesa centrale, serve sulla sinistra Antenucci che rientra e calcia a giro dal limite dell'area di rigore trovando l'angolino alto alla sinistra di Dragowski. Un bellissimo gol che chiude il match. La Spal, con cinque vittorie nelle ultime sei gare, sale a 38 punti. L'Empoli è fermo a 29 e fra una settimana sarà a Bologna per quella che forse sarà l'ultima spiaggia.

