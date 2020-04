Spagna, via libera agli allenamenti dal 4 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semaforo verde per la Liga. Il 4 maggio ripartono gli allenamenti e se tutto funzionerà tra il 15 o al massimo il 25 giugno riprenderà il campionato di calcio ma anche altri sport. E’ quanto è emerso dal ministero della Salute spagnolo e successivamente dopo un incontro presso il Consiglio superiore degli sport dove erano presenti diverse federazioni sportive dal calcio al basket, ciclicmo ecc. Il primo passo importante e decisivo l’ha compiuto Salvador Illa, il ministro della Sanità e della Salute spagnolo che ha autorizzato il protocollo medico CSD. Un primo passo decisivo e piuttosto significativo, considerato che si tratta dello stesso Ministro che qualche giorno fa aveva espresso diverse preoccupazioni sulla ripresa degli sport legati al dramma del Covid. Perfino lo stesso Spadafora l’aveva citato più volte, ma adesso dopo tanti incontri e riunioni, il governo spagnolo, seppur mantenendo cautela, si è convinto a fare il passo che mancava, ovvero autorizzare il protocollo medico e dare il via all’intero iterora si attende solo la firma definitiva che avverrà nelle prossime ore, con la ripresa degli allenamenti per il 4 o 5 maggio, dove verranno effettuati test e tamponi a ogni atleta. Ottenuto il via libera si riprenderà il lavoro sul campo, rispettando tutte le misure di sicurezza e allenamenti a gruppi. Se non ci saranno intoppi e tutto andrà per il meglio, allora la Liga potrà ricominciare tra il 15 o al massimo il 25 giugno. E chissà che l’Italia alla fine non si convinca e si accodi.