Spagna travolgente, Germania sommersa da 6 gol. Vincono anche Francia e Portogallo

Una Spagna clamorosa annienta, letteralmente, la Germania. A Siviglia finisce 6-0. Ma oltre il risultato è la prestazione della squadra di Luis Enrique che rimarrà impressa nella mente dei tifosi delle Furie Rosse. Perché i padroni di casa fanno letteralmente quello che vogliono durante tutto l'arco della partita. Concedendo solamente un'occasione, a Gnabry (traversa), a risultato già ampiamente acquisito. E con questa vittoria la Spagna raggiunge la Final Four di Nations League, seconda qualificata dopo la Francia. In attesa di Italia e Olanda, le favorite per il passaggio del turno.

MORATA, ANCORA GOL ANNULLATO

Uno, l'attaccante della Juve, lo fa. Il gol che apre la partita lo mette a segno proprio Morata con un facile colpo di testa: sono sette in stagione e 18 in Nazionale. Per non perdere il ritmo però, lo juventino di gol se ne fa annullare un altro, ancora per fuorigioco (sono già sei). Ma questa volta, se ci fosse stato il Var, glielo avrebbe convalidato perché la posizione è regolare e non si capisce come l'assistente possa sbagliare una chiamata così semplice. Ma tant'è. Nella magica ed incredibile serata spagnola comunque, segnano anche Rodri, Oyazarbal e Ferran Torres si concede addirittura il lusso di una tripletta alla Germania. Serata storica per Luis Enrique. E triste - eufemismo - per Low, che al 60' ha già gettato la spugna rendendosi conto della disfatta. La sua immagine sulla panchina, sognando che possa finire presto, è la fotografia della serata tedesca.



LE ALTRE

La Francia, già qualificata, vince 4-2 sulla Svezia. Claeson porta avanti gli ospiti, ma la doppietta di Giroud e la rete Pavard ribaltano la situazione. Nel recupero segnano Quaison e Coman. E va a vincere anche il Portogallo (2-3) sul campo della Croazia. Ronaldo gioca per tutta la partita dimostrando di aver completamente recuperato dal problema alla caviglia. Doppiette di Kovacic e Ruben Dias (quello decisivo al 90') e rete di Joao Felix. Espulso per doppia ammonizione il centrocampista del Cagliari Marco Rog.

