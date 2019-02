Spagna, la Supercoppa si giocherà con la formula final four

Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha annunciato il cambio di format per la Supercoppa nazionale: al posto della partita secca tra le vincenti di Liga e Coppa del re, il trofeo se lo contenderanno la prima e la seconda classificata in campionato e le finaliste della Coppa nazionale. In totale le partite che dalla prossima stagione vedranno rivoluzionata la Supercoppa saranno 3: due semifinali e la finalissima. Al vaglio anche l'opzione per disputare le Final Four in un'unica sede.





