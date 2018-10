Spagna, si complica il futuro giudiziario di Neymar: rischia 6 anni di carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si complica il futuro giudiziario di Neymar, che ora rischia fino a 6 anni di carcere. E' quanto pubblica oggi La Vanguardia. L’ex calciatore del Barcellona – per il quale la Procura aveva chiesto una condanna a 2 anni di carcere e una multa di 10 milioni per i contratti firmati con il club blaugrana nel 2011, per un reato di corruzione fra privati – è accusato ora di truffa continuata dal giudice istruttore dell’Audiencia Nacional. Essendo questo reato punibile con una condanna a oltre 5 anni, l’istruttoria passa alla Sala Penale, dove non sarà più 1 magistrato ma 3 che si faranno carico del processo, in cui sono imputati anche l’ex presidente del Barça, Sandro Rosell, l’attuale Bartomeu e il club; oltre che il padre-agente di Neymar e la madre, per i quali si chiedono 2 e anno di carcere, e il Santos Football Club, dal quale proveniva il fuoriclasse brasiliano.