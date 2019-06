Liga, scandalo partite truccate: 7 giocatori del Valladolid sarebbero stati corrotti per perdere contro il Valencia

Si allarga lo scandalo delle partite truccate esploso in Spagna in seguito all'operazione Oikos condotta dalla polizia, che nei giorni scorsi aveva portato all'arresto di undici persone fra le quali l'ex giocatore del Real Madrid Raul Bravo. Il periodico "El Mundo" ha infatti pubblicato la trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche relative alla partita Valladolid-Valencia, ultima giornata della Liga appena conclusa. Gara finita 0-2 che ha permesso agli ospiti di scavalcare in volata il Getafe al quarto posto, qualificandosi così alla prossima Champions League.

Fra gli arrestati figura Borja Fernandez, centrocampista e capitano del Valladolid che dopo la partita ha comunicato il suo ritiro del calcio giocato. Nelle conversazioni Carlos Aranda, leader dell'organizzazione che avrebbe combinato la gara, dice: «C'è un accordo tra gentiluomini, sette giocatori comprati. Il Valencia vince sia nel primo tempo che nella ripresa segnando un gol per tempo. Sai cos'è ma nessuno può scoprirlo». I sette giocatori sarebbero tutti del Valladolid e Borja Fernandez avrebbe ricevuto soldi da Raul Bravo per convincere altri sei compagni. Il tutto, secondo i magistrati, sarebbe avvenuto a casa dell'attaccante Keko. In attesa del processo, Aranda e Bravo sono stati rilasciati su cauzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA