Spagna, secondo la stampa Marcelo vuole lasciare il Real per la Juventus

La stampa spagnola, in particolare 'Marcà e 'Sport', ne è certa: Marcelo vuole lasciare il Real Madrid in estate, e raggiungere l'amico Cristiano Ronaldo alla Juventus. «Se faranno un'offerta per me, dovete lasciarmi andare», avrebbe detto il laterale brasiliano alla dirigenza 'merenguè che potrebbe accogliere la richiesta del giocatore visto che il presidente Florentino Perez sarebbe intenzionato a rivoluzionare la squadra nel prossimo mercato estivo («e anche se dovesse vincere un'altra Champions», scrive 'Mundo Deportivò). Al posto di Marcelo il Real acquisterebbe il terzino sinistro del Betis Junior Firpo, che sta disputando una grande stagione, al contrario del carioca che ora ricopre lo stesso ruolo nella squadra campione d'Europa e del mondo. Sempre in tema di partenze da Madrid, il Real potrebbe 'liberarè anche Modric, specie se riuscirà a prendere il danese Eriksen dal Tottenham, mentre per Isco deciderà il nuovo allenatore, visto che Solari non verrà confermato nonostante abbia un contratto fino a giugno del 2012. Al suo posto arriverà uno fra Loew, Allegri, Klopp e Pochettino anche se potrebbe rispuntare a sorpresa Mourinho

