Spagna-Germania 2-1: Fabian Ruiz show, Rojita campione d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chissà se Gigi Di Biagio, nel vedere questa finale Under 21 con la vittoria della Spagna sulla Germania (2-1), abbia avuto altri rimpianti nel ricordare il successo al debutto dell’Italia proprio contro le Furie Rosse. Un Europeo che per gli azzurrini era iniziato benissimo grazie alla rimonta di Chiesa, ma è finito male senza semifinale e quindi anche senza pass olimpico per Tokyo 2020. Perché a Udine vince la Spagna, che raggiunge proprio l’Italia in testa alla classifica con cinque Europei di categoria. Per gli iberici è addirittura il terzo titolo nelle ultime cinque edizioni ed è la rivincita della finale polacca del 2017 quando ad alzare il trofeo era stata la Germania. Per questa Spagna, infine, è il continuo di un percorso fatto di vittorie perché 8/11 di questa formazione è la stessa che aveva vinto l’Europeo Under 19 nel 2015. Insomma, stiamo parlando di giocatori di talento. Su tutti Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli che Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti vogliono tenersi stretto, autore del vantaggio al 7’ con un bel tiro di sinistro. Guarda caso quando era uscito lui nella gara di esordio, l’Italia aveva poi rimontato e vinto. Ma ci sono tanti altri talenti in questa Spagna ed è giusto nominare Ceballos del Real Madrid e Dani Olmo della Dinamo Zagabria, entrambi nel mirino del Milan. Ed è proprio l’attaccante dei croati a firmare il raddoppio al 24’ della ripresa, nel momento migliore della Germania. Ceballos semina il panico nell’area tedesca, serve Fabian Ruiz, tiro in porta, Nubel non trattiene e Dani Olmo ribadisce in rete. È una Spagna meravigliosa, che colpisce una traversa con Soler al 36’ e trema al gol di Amiri a due minuti dalla fine (deviato da Vallejo). C’è grande rammarico perché la nostra Under 21 l’aveva battuto con coraggio prima di smarrirsi con la Polonia, con i ritardi di Kean e Zaniolo e con il biscotto di Francia e Romania.