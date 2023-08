Spagna femminile, la Fifa apre un procedimento disciplinare contro Rubiales

Ora interviene la Fifa. Dopo le polemiche scatenate dal bacio che il presidente della Federazione femminile di calcio, Luis Rubiales, ha rifilato alla calciatrice Jennifer Hermoso, il massimo organo di governo calcistico ha deciso di aprire un procedimento disciplinare. La condotta di Rubiales viola infatti l'articolo 13 ai paragrafi 1 e 2 del codice disciplinare della Fifa, che ha già fatto sapere di condannare ogni tipo di comportamento che leda all'integrità professionale delle atlete.

Spagna femminile, ancora polemiche: l'allenatore tocca il seno a un'assistente durante i festeggiamenti

Nelle prossime settimane è attesa quindi la decisione del comitato disciplinare della Federazione, che potrebbe sanzionare duramente Rubiales, come in molti si augurano in Spagna. La stessa Hermoso infatti nelle scorse ore ha chiesto «misure esemplari affinchè atti così gravi non si ripetano più e non rimangano impuniti».