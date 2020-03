Spagna, riunione urgente per fermare il campionato

Dopo l'Italia, ecco la Spagna, che valuta l'ipotesi di fermare il campionato di calcio. Dopo che la federazione iberica ha decretato lo stop completo a tutti i campionati, esclusi Primera e Segunda, per l'esplosione di casi di coronavirus, una riunione urgente è attesa nel pomeriggio - riferisce Marca, nella sua edizione on line - per valutare se fermare la serie A e la serie B spagnole già dalla prossima giornata. Alla riunione partecipano federazione, lega e assocalciatori, in attesa delle indicazioni delle autorità sanitarie. Ieri la Lega aveva decretato le porte chiuse per la Liga, e i giocatori avevano rivolto un appello all'Uefa per non giocare le partite delle coppe

