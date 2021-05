Luis Enrique non convoca Sergio Ramos: Spagna per la prima volta senza giocatori del Real

A sorpresa, il capitano della Spagna Sergio Ramos non è stato inserito a sorpresa nella lista svelata oggi dei 24 giocatori che giocheranno l'Europeo dall'11 giugno all'11 luglio. Lo fa sapere lo stesso allenatore Luis Enrique, che ha spiegato così l'assenza del 35enne difensore del Real Madrid: «Ho deciso che non sarebbe stato in lista perché non ha potuto giocare in questa stagione, soprattutto da gennaio».

E non è tutto: si tratta di una vera e propria rivoluzione, quella che sta per accadere in casa Spagna: nessun giocatore del Real Madrid giocherà gli Europei con la maglia della Roja. L'esclusione di Sergio Ramos ha generato una situazione senza precedenti. Da sempre, infatti, almeno 2 giocatori delle Merengues hanno rappresentato la Nazionale tranne nel 1950, quando a essere convocato fu il solo Luis Molowny. In rappresentanza della Serie A ci sono invece Fabian Ruiz (Napoli) e Alvaro Morata (Juventus).

Di seguito la lista dei convocati nella Nazionale spagnola.

Portieri: Unai Simon, De Gea, Robert Sánche

Difensori: Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Eric García, Diego Llorente, Azpilicueta, Marcos Llorente

Centrocampisti: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcantara, Koke, Fabian Ruiz

Attaccanti: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferrán Torres, Adama Traoré, Sarabia.

