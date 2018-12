Southampton, esonerato il tecnico Hughes

Salta la seconda panchina in Premier League, si tratta di quella del Southampton che ha annunciato l'allontanamento di Mark Hughes. Terzultimo in campionato, il club ha affidato la squadra ad interim a Kelvin Davis che dirigerà 'The Saints' nel match in programma mercoledì a Wembley contro il Tottenham. Hughes, arrivato al Southampton a marzo, ha aiutato la squadra a salvarsi dalla retrocessione la scorsa stagione ma il ruolino di marcia in questo campionato, 1 vittoria 6 pareggi e 7 sconfitte, ha portato il tecnico 55enne in accordo con la società a lasciare. in precedenza era saltata la panchina del Fulham con Slavisa Jokanovic sostituito da Claudio Ranieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA