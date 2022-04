Sorteggio Mondiali Qatar 2022, dove vedere la diretta e streaming

Tutto pronto per la diretta dei sorteggi dei gironi per i prossimi Mondiali in Qatar. Sono 29 le nazionali che hanno ottenuto la qualificazione ai Mondiali in Qatar (21 novembre-18 dicembre), di cui oggi a Doha verranno sorteggiati gli otto gironi della prima fase. A Doha la cerimonia inizierà alle ore 18, verranno presentati i gironi e spiegato il regolamento della manifestaEcco il quadro delle 29 qualificate:

EUROPA Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Olanda, Portogallo, Polonia.

SUDAMERICA Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay.

CONCACAF Canada, Messico, Usa.

ASIA Qatar, Iran, Corea del Sud, Giappone, Arabia Saudita.

AFRICA Ghana, Senegal, Tunisia, Marocco, Camerun.

Le altre qualificate usciranno dagli spareggi di giugno tra Galles e Svezia o Ucraina, Costa Rica-Nuova Zelanda e Perù contro Australia o Emirati Arabi. Per questo ai sorteggi di oggi nelle urne ci saranno tre X al posto delle nazioni ammesse.

Dove vedere il sorteggio dei Mondiali 2022

Gli appassionati potranno seguire il sorteggio in tv su Rai 2 in chiaro. Sempre in tv, ma stavolta solo per gli abbonati, la cerimonia sarà trasmessa su Sky Sport 24. Collegamento a partire dalle 17.50, la cerimonia inizierà alle 18. Diretta streaming disponibile gratuitamente su RaiPlay e sempre via streaming per gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go.