Live sorteggio Mondiale, dalle 18 diretta: Italia, c'è il rischio Svezia e Russia

Ci sarà anche Daniele De Rossi ad estrarre le palline per gli accoppiamenti dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali del 2002 in Qatar. L'Italia di Mancini, testa di serie, sarà inserita in un raggruppamento a cinque squadre. E, per essere certa della qualificazione, dovrà vincerlo. Altrimenti ci saranno i playoff che, abbiamo capito, non fanno per noi. Tutti ancora abbiamo in mente la tragica notte calcistica di San Siro. Da evitare ci sono appunto la Svezia ma anche la Russia. Sarebbe bello invece riuscire a pescare Slovacchia, Finlandia o Romania, sicuramente formazioni più abbordabili che non dovrebbero creare problemi agli azzurri. In ogni caso, l'appuntamento è alle 18 (diretta Rai 2): sarà tutto svolto in teleconferenza da Zurigo. E l'Italia spera nella mano magica di De Rossi. Speriamo che sia bravo come quando giocava.

Ultimo aggiornamento: 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA