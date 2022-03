Sorteggio Conference League, Bodo-Roma nei quarti di finale: le date della sfida. La vincente affronterà Leicester o Psv

Nei quarti di finale di Conference League la Roma dovrà sfidare il Bodo. Oggi è andato in scena il sorteggio europeo, che ha decretato la prossima avversaria dei giallorossi. La squadra di Mourinho scenderà in campo dopo la sosta. L'andata sarà il 7 aprile in Norvegia, mentre il ritorno è fissato per il 14 all'Olimpico. Ieri il gol di Abraham arrivato quasi allo scadere ha regalato la qualificazione contro il Vitesse. La finale della competizione si giocherà a Tirana (Albania) il 25 maggio.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto IL BORSINO Roma e Lazio, ecco come arrivano il derby SERIE A Roma, Pellegrini ha la febbre CONFERENCE LEAGUE Roma-Vitesse, le pagelle dei giallorossi

Roma e Lazio, ecco come arrivano il derby: Abraham sfida Immobile, Mourinho contro Sarri (che è più in forma)

La rivincita dopo la figuraccia

La Roma ritrova il Bodo, già affrontato nel girone eliminatorio. I norvegesi avevano inflitto ai giallorossi un netto 6-2 nel match d'andata. Una figuraccia alla quale la squadra di Mourinho non era riuscita a replicare nella sfida di ritorno, finita con un pareggio agguantato quasi allo scadere. Avranno una seconda occasione per rifarsi, nella doppia partita dei quarti di finale.

Psv o Leicester in semifinale

La vincente Bodo-Roma sfiderà chi passerà il turno tra Leicester e Psv. Le altre partite sono Feyenoord-Slavia Praga e Paok-Marsiglia. Le semifinali sono in programma per il 28 aprile e il 5 maggio.