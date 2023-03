Sorteggi Champions League, Europa League e Conference: oggi Inter, Milan, Napoli, Roma, Juve e Fiorentina scoprono le avversarie ai quarti. Dove vederli

Aggiornamenti in evidenza

A Nyon Inter, Milan e Napoli (in Champions League), Roma e Juventus (in Europa League) e Fiorentina (in Conference) scoprono le avversarie dei quarti di finale. Sono la Lazio è la squadra italiana che non si è qualificata per il turno successivo: un trend che fa ben sperare per il calcio italiano, soprattutto in Champions dove tre squadre italiane non arrivavano a questo punto della competizione da 17 anni.