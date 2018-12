Ultimo aggiornamento: 12:12

Inter, Napoli e Lazio. Sono tre le italiane che attendono di sapere il nome della prossima avversaria in Europa League. Inter e Napoli, retrocesse dalla Champions, sono inserite in prima fascia, mentre i biancocelesti si trovano in seconda. Normale, dunque, che sia Inzaghi a rischiare maggiormente l'abbinamento proibitivo che ha principalmente i colori british di Arsenal e Chelsea, ma anche l'accento latino di Siviglia e Valencia. Per Spalletti e Ancelotti le squadre da evitare sono essenzialmente Sporting Lisbona, Shakhtar e le due turche, Fenerbahce e Galatasaray, più per motivi ambientali che per reali valori calcistici. Vietati i derby nazionali e gli scontri tra squadre uscite dallo stesso girone.Le squadre di prima fascia giocheranno l'andata in trasferta e il ritorno in casa. Tutte le gare dei sedicesimi si disputeranno con andata il 14 febbraio e ritorno il 21.