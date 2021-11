Mondiali, in diretta LIVE i sorteggi dell'Italia per i playoff dalle 17: ecco chi può incontrare la Nazionale di Mancini

La partita contro la Svizzera, e poi quella contro l'Irlanda del Nord ci hanno mandato direttamente ai playoff: per poter tornare nel calcio internazionale, stavolta in direzione Qatar, autunno 2022, servono gli spareggi. E sì, è doloroso continuare a ripeterlo, perché i fantasmi della doppia sfida contro la Svezia di appena quattro anni fa - che ci hanno costretto a seguire i Mondiali del 2018 in Russia senza poter tifare - sono lì che aleggiano. Ma una speranza c'è ancora. Ed è tutta contenuta nell'urna di Zurigo. Alle 17, infatti, l'Italia di Roberto Mancini conoscerà le due (probabili) nazionali con cui dovrà vedersela il 24 (sicuramente) e il 29 marzo per continuare il sogno degli Europei.

Quindi, in diretta su Raidue (e in quella testuale sul sito del Messaggero.it), si sapranno le accoppiate per le semifinali, da cui poi usciranno le due finaliste che si scontreranno in gara secca per giocarsi gli ultimi tre posti per l'Europa ai Mondiali 2022. Ma come funzionano?

Italia, Portogallo, Svezia, Scozia, Galles e Russia arrivano ai playoff come teste di serie, essendo state le migliori seconde dei dieci gironi di qualificazione, a queste si aggiungono Polonia, Austria, Turchia, Repubblica Ceca, Ucraina e Macedonia del Nord, che sono sia le escluse dai rispettivi gruppi, sia le due ripescate della Nations League, e che sono anche considerate non teste di serie. Queste dodici squadre verranno divise in tre percorsi con semifinali e finali in gara con solo andata.

A turno verranno estratte le teste di serie, che giocheranno il primo spareggio in casa, e costituiranno la semifinale numero 1, poi 2, e via dicendo. In un secondo momento, verranno sorteggiate le sfidanti dal gruppo delle non teste di serie. La vincente della prima semifinale sfiderà la seconda, la terza la quarta, e la quinta la sesta - ed è per questo che si chiamano percorsi -, e un altro sorteggio, più avanti, decreterà chi tra le due giocherà tra le mura domestiche la partita decisiva per l'accesso ai Mondiali.