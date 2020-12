Champions, i sorteggi degli ottavi Diretta dalle 12 La Lazio rischia Real, Bayern e Psg

E' il momento della verità per le tre italiane qualificate alla fase a eliminazione diretta di Champions. Oggi, a partire dalle 12, Lazio, Juventus e Atalanta conosceranno il nome della propria avversaria negli ottavi di finale. Le regole sono quelle di sempre: non si possono pescare squadre appena affrontate nel girone eliminatorio e non si incrociano club dello stesso Paese. Abbinamento che si preannuncia durissimo per la Lazio che, nelle migliore delle ipotesi potrebbe sperare nel Chelsea, avversario più abbordabile dei campioni in carica del Bayern Monaco o dei vicecampioni del Psg e degli altri colossi Real Madrid, Liverpool e Manchester City. L'Atalanta, avanti anch'essa da seconda classificata, oltre che nel Chelsea può sperare anche nel Borussia Dortmund, qualificato nello stesso girone della Lazio. Diverso il discorso per la Juventus, avanti da prima della classe. Con il Barcellona appena affrontato nel girone, l'insidia maggiore può essere l'Atletico Madrid, che comunque non è più quello di qualche anno fa. L'abbinamento ideale sarebbe con Porto o Borussia Monchengladbach.

L'andata degli ottavi si giocherà tra 16, 17, 23 e 24 febbraio, i match di ritorno sono in programma 9, 10, 16 e 17 marzo.

PRIMA FASCIA: Bayern Monaco (Ger), JUVENTUS, Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Real Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Borussia Dortmund (Ger), Psg (Fra)

SECONDA FASCIA: Barcellona (Spa), LAZIO, ATALANTA, Lipsia (Ger), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Porto (Por), Borussia Monchengladbach (Ger).

