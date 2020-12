Champions, i sorteggi degli ottavi La Diretta Lazio-Bayern, Porto-Juve, Atalanta-Real

E' andata benissimo alla Juve, malissimo alla Lazio, male ma forse non così tanto all'Atalanta. L'urna di Nyon ha partorito degli ottavi di altissimo livello per accogliere a febbraio il ritorno della Champions League dopo la pausa invernale. La Juventus, che era testa di serie, ha pescato forse la più abbordabile fra le avversarie di seconda fascia, il Porto, che almeno sulla carta non dovrebbe rappresentare un grosso problema per CR7 e compagni. Ma in fin dei conti si diceva lo stesso lo scorso anno dopo l'abbinamento con il Lione. Decisamente peggio è andata alla Lazio che, in seconda fascia, sapeva che le sarebbe toccata una corazzata europea ma forse sperava di non pescare i campioni in carica del Bayern Monaco. Il solito mix di campioni esperti e giovani talentuosissimi che inevitabilmente si prenderà i favori del pronostico nella sfida contro Simone Inzaghi. L'assenza di pressione potrebbe però essere l'arma a favore dei biancocelesti. E infine c'è l'Atalanta, che ha pescato il Real Madrid. Accoppiamento che sulla carta e storia alla mano è proibitivo, ma le merengues attuali non sono quelle di qualche anno fa. Vanno a corrente alternata, hanno sofferto anche per staccare il pass per gli ottavi. Insomma se la Dea rispolvera la versione Champions di un anno fa potrebbe anche riuscire a fare la grandissima impresa.

Tra le altre sfide spicca senza dubbio l'incrocio tra il Barcellona di Leo Messi e il Psg di Neymar. Duello grandi firma, a patto che il brasiliano riesca a recuperare dal brutto infortunio che ieri sera, in campionato, l'ha costretto a uscire in barella durante il match di campionato contro il Lille. In ogni caso ci saranno Mbappé e la colonia azzurra a rendere difficile la vita alla Pulce. Lo scontro Atletico Madrid-Chelsea qualche anno fa sarebbe stato di livello assoluto; adesso, al contrario, le due squadre non sembrano nel miglior momento della loro storia. Affascinante Lipsia-Liverpool, sfida tra due squadra dalle forte identità di gioco data da due tecnici visionari come Nagelsmann e Klopp che riserverà sicuramente settacolo. Completano il quadro Siviglia-Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach-Manchester City.

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale (andata 16, 17, 23 e 24 febbraio, ritorno 9, 10, 16 e 17 marzo):

Borussia Monchengladbach (Ger) - Manchester City (Ing)

Bayern (Ger) - LAZIO

Atletico Madrid (Spa) - Chelsea (Ing)

Lipsia (Ger) - Liverpool (Ing)

Porto (Por)-JUVENTUS

Barcellona (Spa) - Psg (Fra)

Siviglia (Spa) - Borussia Dortmund (Ger)

ATALANTA - Real Madrid (Spa)

La diretta del sorteggio (a cura della redazione)

- Il che significa che all'Atalanta resta il Real Madrid. Gli abbinamenti sono conclusi.

- Gli spagnoli devono incrociare per forza il Borussia Dortmund

- E' la volta del Siviglia

- Contro il Psg: sfida stellare tra Messi e Neymar, anche se O Ney è infortunato

- C'è il Barcellona

- Porto-Juventus: per i bianconeri forse il miglior abbinamento possibile

- Tocca al Porto

- I tedeschi pescano il Liverpool. Lipsia-Liverpool è uno scontro tra due filosofie di gioco

- E' la volta del Lipsia

- Il Cholo Simeone pesca il Chelsea: Atletico Madrid-Chelsea è il terzo ottavo

- C'è l'Atletico Madrid

- Lazio-Bayern Monaco: subito i campioni per Simone Inzaghi

- Ecco la Lazio!

- Il primo ottavo è tra Borussia Monchengladbach e Manchester City

- Prima estratta il Borussia Monchengladbach

- Ricordiamo le fasce del sorteggio: TESTE Di SERIE: Bayern Monaco (Ger), JUVENTUS, Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Real Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Borussia Dortmund (Ger), Psg (Fra)

SECONDA FASCIA: Barcellona (Spa), LAZIO, ATALANTA, Lipsia (Ger), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Porto (Por), Borussia Monchengladbach (Ger).

- Sarà l'ex bomber della Svizzera e del Borussia Dortmund Stephane Chapuisat ad estrarre i nomi delle squadre

E' il momento della verità per le tre italiane qualificate alla fase a eliminazione diretta di Champions. Oggi, a partire dalle 12, Lazio, Juventus e Atalanta conosceranno il nome della propria avversaria negli ottavi di finale. Le regole sono quelle di sempre: non si possono pescare squadre appena affrontate nel girone eliminatorio e non si incrociano club dello stesso Paese. Abbinamento che si preannuncia durissimo per la Lazio che, nelle migliore delle ipotesi potrebbe sperare nel Chelsea, avversario più abbordabile dei campioni in carica del Bayern Monaco o dei vicecampioni del Psg e degli altri colossi Real Madrid, Liverpool e Manchester City. L'Atalanta, avanti anch'essa da seconda classificata, oltre che nel Chelsea può sperare anche nel Borussia Dortmund, qualificato nello stesso girone della Lazio. Diverso il discorso per la Juventus, avanti da prima della classe. Con il Barcellona appena affrontato nel girone, l'insidia maggiore può essere l'Atletico Madrid, che comunque non è più quello di qualche anno fa. L'abbinamento ideale sarebbe con Porto o Borussia Monchengladbach.

L'andata degli ottavi si giocherà tra 16, 17, 23 e 24 febbraio, i match di ritorno sono in programma 9, 10, 16 e 17 marzo.

PRIMA FASCIA: Bayern Monaco (Ger), JUVENTUS, Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Real Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Borussia Dortmund (Ger), Psg (Fra)

SECONDA FASCIA: Barcellona (Spa), LAZIO, ATALANTA, Lipsia (Ger), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Porto (Por), Borussia Monchengladbach (Ger).

