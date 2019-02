Novità importanti sul fronte mercato per quanto concerne il Sorrento: arriva dalla serie C un rinforzo in mediana per la prima squadra rossonera. È un nuovo calciatore del Sorrento il centrocampisti Antonio Cardore, classe 1996 dalla Lucchese. Il calciatori è già a disposizione di mister Maiuri ed è impiegabile per l'impegno di domenica ad Andria.

Ultimo aggiornamento: 18:36

