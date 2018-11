Sorpresa allo Sbardella. Il Palestrina ko con la matricola Fiano

L’11esima giornata di campionato di promozione ha regalato una grande sorpresa: il Football Riano ha battuto il Palestrina espugnando lo Sbardella e mettendo così fine alla striscia di 10 risultati utili in campionato della capolista. Un risultato clamoroso per la matricola biancorossoblù come confermato dalle parole dello stesso tecnico Damiano Forte: “Sarebbe da ipocriti dire che me l'aspettavo, ma ci speravo, questo sì. I ragazzi sono stati fantastici, abbiamo preparato bene il match e siamo stati sempre in partita nonostante lo svantaggio iniziale: non era facile".

Ultimo aggiornamento: 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA