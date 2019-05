© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà lo Stadio "8 Settembre" di Frascati, domenica alle 10.30, ad ospitare la finale di Coppa Lazio di seconda categoria tra la Sorianese e l'Atletico Pontinia. Lo spareggio di campionato tra Tarquinia e la squadra dei Cimini che sono a arrivati pari slitterà a sabato 1 e si giocherà a Canino. La squadra rossoblù allenata da Alessandrini sarà scortata da quasi duecento tifosi. Si tornerà per qualche ora come negli anni novanta quanto la formazione Cimina spadroneggiava tra l’Eccellenza e la serie D e aveva il tifo più caloroso e appassionato del Lazio. Poi però arrivò la chiusura della società.Da tre anni Moreno Porta (ex giocatore) ha rimesso in piedi il sodalizio, una buona scuola calcio e quello di domenica è il traguardo più importante che potrebbe raggiungere da quanto è al timone. «Non ho la palla di vetro – dice - ma vedo la determinazione e la voglia dei ragazzi che sono quasi tutti del posto e vogliono arrivare a conquistare il trofeo. Buon segnale. Ho fiducia e spero di tornare a casa con un successo».In casa della Sorianese si punta molto sulla giornata di grazia degli attaccanti, Fratini (ventisette reti), Floccari (14 reti) e del giovane Quitarrini, oltre che dei compagni di squadra che saranno al loro fianco. «Insieme formano un bel gruppo - ha concluso Porta - io un sogno l'ho fatto.... ma non lo svelo». In campo all’età di 43 anni ci sarà anche Cristian Porta, capitano e portiere di lungo corso della Sorianese.