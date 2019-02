© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non poteva piovere per sempre». E' la prima dichiarazione rilasciata oggi in esclusiva al Messaggero da Davide Belardi, co presidente del Sora calcio, insieme a Cirelli. I bianconeri di mister Antonio Tersigni domenica scorsa al Tomei sono tornati al successo dopo ben undici gare senza vittorie. Tre punti d'oro che permettono ai sorani di lasciarsi alle spalle un periodo nero con tante polemiche e la messa in disparte di due giocatori ingaggiati a dicembre per far fare il salto di qualità alla squadra, Partipilo e Cecino e che invece non hanno dato il contributo sperato. Il Sora per quasi tutto il girone di andata in testa alla classifica del girone B dell'Eccennenza, a causa del digiuto di vittorie, era arrivata addirittura alle soglie della zona playout. Ora ctre punti che fanno morale e classifica.I bianconeri salgono a 30 punti,. a dieci lunghezze dalla capolista Tor sapienza, ma a soli cinque punti dalla coppia di inseguitrici Audace-Pomezia.«Finalmente siamo tornati alla vittoria, non ci siamo riusciti per 11 giornate in partite che si pensavano più alla portata e per “assurdo” l’abbiamo fatto domenica con una delle squadre che più mi avevano impressionato nel girone d’andata quando erano stati loro ad ospitarci, ovvero la VIgor Perconti- spiega Davide Belardi- Non a caso loro tra le mura amiche hanno collezionato 20 punti. La Vigor Perconti oltre ad essere sul podio tra le squadre con il blasone più importante a livello giovanile di tutto l’indotto romano ha oggi anche una ottima prima squadra, ben condotta, con le migliori perle del proprio vivaio, rinforzate da ottimi innesti di giocatori grandi tra cui D’Ovidio e Pagni che conosco molto bene. A noi non poteva piovere per sempre».«Tra luci ed ombre, questa vittoria con una buonissima squadra fa ben sperare per il proseguo del campionato. Abbiamo giocato nuovamente da Sora- ha aggiunto Belardi- con cattiveria, con la fame, con la convinzione dei nostri mezzi e sopratutto, i ragazzi sono tornati a divertirsi, forse la chiave di questo sport. Sono stati commessi tantissimi errori da parte di tutti, nessuno escluso, ma sono stati commessi in buona fede e l’effetto domino in negativo e un po’ di sfortuna hanno mandato il nostro Sora in Purgatorio per un bel po di tempo»«Domenica è stata una vittoria importante, scacciacrisi, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ora- ha concluso il presidente sorano- dobbiamo lavorare sodo, testa bassa e pedalare. Prepareremo gli incontri settimana dopo settimana, tirando le somme dei nostri sforzi, del nostro sudore e delle nostre ferite solamente dopo il triplice fischio domenicale. Ci godiamo la ritrovata vittoria e rimaniamo tutti uniti. Ai tifosi ache ringrazio per il sostegno in bene e in male, dico di starci vicini. Stanno facendo il loro, noi continueremo a fare il nostro, in fondo tutti quanti amiamo la stessa cosa, ovvero il Sora Calcio 1907. Ora testa e cuore a domenica alla difficile trasferta di Itri».