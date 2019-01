Non si placano i venti di crisi nel Sora Calcio. Dopo la sconfitta sul campo della Virtus Nettuno (che porta a 8 i turni senza vittoria), la società ha deciso di intervenire in maniera drastica, bloccando i rimborsi spese ai giocatori.Questo il comunicato del club: "La società Sora Calcio, nonostante ad oggi abbia mantenuto tutti gli impegni economici e non solo, comunica che saranno sospesi tutti rimborsi. Pertanto martedì alla ripresa degli allenamenti chi ha voglia di continuare a portare a termine il campionato con dignità sarà ben accetto. Purtroppo molti giocatori non hanno ancora capito che cosa rappresentano questi colori e questa maglia, pertanto ci sentiamo costretti a prendere dei provvedimenti drastici. Il semplice compitino di giocare la domenica non è nella nostra mentalità. Questa decisione riguarda tutta la squadra, la dirigenza e lo staff tecnico." © RIPRODUZIONE RISERVATA