Sora testacoda contro la Pro Roma nella Capitale: capitan Tomei: «Sarà una gara dura»

Il Sora capolista del campionato regionale di Eccellenza, girone B con 21 punti in nove giornate ed un margine di ben sette lunghezze sulle immediate inseguitrici, ma in attesa del recupero della Cavese, è pronto domani ad un testacoda. Alle 11 nella Capitale affrinterà la Pro Roma del mister Mattia Aliberti, squadra che finora ha conquistato solo 9 punti e naviga nei bassifondi della classifica. Malgrado ciò il capitano dei sorani, Mirko Tomei, invita i compagni a fare molta attenzione.«Non bisogna guardare assolutamente la classifica- ha esordito Tomei- è vero che la Pro Roma è a 9 punti ed è nei bassifondi della classifica, ma è un campionato difficile con molto equilibrio e, dopo nove giornate ancora non si possono vedere i veri valori di ogni singola squadra. Ad esempio domenica scorsa abbiamo affrontato il Colleferro, altra squadra che è nelle parti basse della classifica, ma ha ottime individualità e ci ha messo in difficoltà in alcuni momenti».«Dobbiamo affrontare la gara come fatto finora cercando di imporre il nostro gioco senza guardare la classifica- ha aggiunto Tomei- il vantaggio di 7 punti in attesa del recupero della Cavese può essere vanificato con appena due gare sbagliate. Non commetteremo l'errore di sottovalutare la Pro Roma, anzi, senza guardare la classifica l'affronteremo come una prima della classe. L'attenzione dovrà essere massima. Sicuramente ci attende una gara difficile, dura che metteranno molto sul lato fisico, siamo pronti. Sappiamo che chi affronta il Sora con la sua storia ed il suo blasone darà sempre un qualcosa in piu'. A maggior ragione adesso che siamo primi. Io mi sento molto bene, sto disputando ottime gare e la fascia di capitano mi rende orgoglioso e responsabile. A maggio tireremo le somme».Mister Antonio Tersigni del Sora dovrà rinunciare al solo Ivan Reali per il resto tutti disponibili.