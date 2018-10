© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sora di mister Antonio Tersigni ha superato per 2-1 il Pomezia al Tomei nella gara valida per la settima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. I bianconeri, primi in classifica con 17 punti, hanno allungato a quattro punti il vantaggio sul Morolo, raggiunto ora dalla Cavese. Domenica prossima a Cave, big match Cavese-Sora. In rete per i bianconeri il capitano Mirko Tomei di testa su punizione dalla destra di Cardazzi e di Cano su rigore. Di Laghigna su rigore il goal della bandiera del Pomezia.Da segnalare sul rigore assegnato al Sora un fallo con palla non vicina ai giocatori di Morelli su Ivan Reali. Morelli è stato espulso. Poi anche Pagnani ha lasciato anzitempo il campo per doppia ammonizione, con un fallo che ha provocato il rigore trasformato da Laghigna.Ma lo scontro con il baby difensore del Pomezia, è costato caro a Reali che dopo essere uscito dal campo, negli spogliatoi si è sentito male. Trasportato all'Ospedale di Sora è stato elitrasportato all'Umberto Primo di Roma. I dirigenti sorani hanno spiegato che negli spogliatoi dopo che la botta sembrava essere passata, il calciatore ha vomitato piu' volte costringendo i sanitari della società a chiedere l'intervento dell'ambulanza. Da quello che emerge ha subito una botta tra la fronte ed il naso. Diagnosticato un trauma cranico. Non solo il giovane per una sospetta frattura al naso sarà sottoposto nelle prossime ore ad un intervento chirurgico.«La vittoria la dedichiamo al nostro compagno di squadra Ivan Reali- ha dichiarato il capitano e bomber odierno Mirko Tomei- che è stato elitrasportato a Roma dopo aver accusato un malore negli spogliatoi. Gli siamo vicini. Tornerà presto tra noi e piu' forte di prima. Perq uanto riguarda la gara siamo felicisimi per la vittoria. Tra l'altro ho segnato una rete importante e sono doppiamente felice. Abbiamo affrontato una gara tosta, difficile contro una squadra esperta. Siamo primi, ma siamo solo alla settima giornata, dobbiamo guardare gara dopo gara. Domenica a Cave sarà una battaglia. Però abbiamo già ottenuto un nostro obiettivo, riportare i tifosi allo stadio. Siamo contenti, ma ora il nostro pensiero è per Ivan».Ad Ivan Reali gli auguri di pronta guarigione della redazione sportiva del Messaggero.