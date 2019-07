© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ezio Castellucci, 64 anni, nativo di Atina, ma sorano d'azione, torna sulla panchina dei bianconeri del neo presidente Palma a sette anni di distanza dall'ultima esperienza. Prima ancora era stato in panchina al Sora dal 1994 al 1994 facendo per tre anni il secondo a Claudio Di Pucchio. Poi un anno di C2 con i playoff persi. Ora torna dopo le esperienze a Cassino e Monte San Giovanni Campano.«Sinceramente non me l'aspettavo la chiamata dalla nuova società guidata dall'avvocato Palma e dal suo vice Gianluca Parente che è sorano ormai come me. Sono felicissimo e motivatissimo. Ho veramente molto entusiasmo. Torno nel campionato regionale di Eccellenza, girone B che conosco ed assicuro non è certo semplice- ha spiegato Ezio Castellucci- Per guardare agli obiettivi ed al futuro bisognerà guardare innanzitutto la squadra che riusciremo a costruire».«La base è la soranità, il fatto che questa è la mia città ed i tifosi amano il calcio può essere l'arma in piu'. Una cosa è certa- ha aggiunto Castellucci- prenderemo giocatori che oltre ad essere bravi tecnicamente abbiano personalità».Il Sora sembra avere le idee chiare. Il vicepresidente Gianluca Parente ha parlato di un programma ambizioso a medio termine che in cinque anni possa riportare il Sora nel professionismo. Probabilmente la squadra andrà anche in ritiro proprio per avere una impronta professionistica e la società cercherà di coinvolgere tutta la città ed il comprensorio in questo progetto ambizioso».Restando in Eccellenza tra le ciociare, nel Città di Anagni ufficiale l'ingaggio di Damiano Binaco, 30 anni ex Vis Artena. A breve toccherà all'argentino Franco Sosa ex serie B argentina, 25 anni, esterno e ad un centrale difensivo che sostituirà il partente Alessio Pralini.Nel Morolo i prossimi giorni giorni saranno decisivi. Circola la voce clamorosa di un ritorno del "Toro" Francesco Pistolesi. Come allenatore in poleci sarebbe Antonio Tersigni. Ma al momento non ci sono conferme.